Volley Sab Group Rubicone all' assalto della A3 | sabato la sfida playoff contro Bardolino

La squadra di volley ha concluso con successo il campionato di Serie B girone D, ottenendo la promozione. Ora si prepara a disputare i playoff di Serie A3, con la partita contro Bardolino in programma sabato. La società ha annunciato l’impegno per questa nuova sfida e sta lavorando alla preparazione della squadra. La partita rappresenta un passo importante nel percorso verso la massima serie nazionale. La sfida si svolgerà sul campo avversario e vedrà coinvolti giocatori e staff tecnici.

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