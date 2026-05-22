In Hoc Signo a Ostia Antica la mostra che racconta le radici cristiane del territorio

Dal 21 maggio al 21 novembre 2026, gli appartamenti papali del Castello di Giulio II a Ostia Antica sono il luogo di esposizione di una mostra intitolata “In Hoc Signo”. L’esposizione si concentra sulle radici cristiane del territorio, con un particolare focus sull’affermazione e la diffusione del Cristianesimo tra Ostia e Porto. La rassegna presenta reperti e materiali storici che illustrano il percorso storico e culturale legato a questo periodo.

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