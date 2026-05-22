In Hoc Signo a Ostia Antica la mostra che racconta le radici cristiane del territorio
Dal 21 maggio al 21 novembre 2026, gli appartamenti papali del Castello di Giulio II a Ostia Antica sono il luogo di esposizione di una mostra intitolata “In Hoc Signo”. L’esposizione si concentra sulle radici cristiane del territorio, con un particolare focus sull’affermazione e la diffusione del Cristianesimo tra Ostia e Porto. La rassegna presenta reperti e materiali storici che illustrano il percorso storico e culturale legato a questo periodo.
Saranno esposte al pubblico le testimonianze più rappresentative, relative alla cultura materiale e storico-artistica, del primo Cristianesimo nel territorio ostiense e portuense, partendo dalla coesistenza di più religioni nel III secolo d.C. all’affermazione definitiva della nuova fede tra IV e V secolo, fino all’Alto Medioevo. Si tratta di opere, poco note al pubblico e in qualche caso esposte per la prima volta, capaci di evocare il cambiamento culturale avvenuto tra IV e V secolo, con la diffusione di un simbolo religioso universale e pervasivo sia in ambito pubblico che privato. Tale cambiamento si intreccia con la trasformazione politica e sociale dell’Impero durante la tarda antichità, determinando l’affermarsi di temi e immagini che si riverberano ancora oggi nel mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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