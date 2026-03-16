Il 13 marzo a Milano si celebra il tredesin de marz, un giorno che richiama una pietra celtica conservata nel museo cittadino. La pietra riporta incisioni antiche che si pensa siano legate alle origini cristiane della città. Questa data e l’oggetto sono diventati simboli di un passato che si intreccia con le radici storiche di Milano. La giornata viene ricordata attraverso diverse iniziative pubbliche e culturali.

Ci sono date che non appartengono soltanto al calendario. Il 13 marzo a Milano è una di queste: una soglia sottile tra il mondo visibile e quello delle radici più profonde della città, un giorno in cui la storia si mescola alla leggenda con una grazia così naturale da rendere impossibile distinguere l’una dall’altra. I milanesi la chiamano Tredesin de Marz — tredici di marzo, nel dialetto milanese — e per secoli questa ricorrenza ha custodito un segreto che pochi conoscono, nascosto nel silenzio di una chiesa di periferia e nella superficie porosa di una pietra antica. San Barnaba a Milano: le origini di una tradizione millenaria. Secondo la tradizione tramandata dalla Chiesa ambrosiana, nell’ anno 52 d. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il tredesin de marz: la pietra celtica che racconta le origini cristiane di Milano

Articoli correlati

Leggi anche: Tredesin de marz e corteo, tutte le strade chiuse nel week end a Milano

Tredesin de marz, tutte le strade chiuse al traffico domenicaDomenica 15 marzo è previsto il cosiddetto Tredesin de marz (“il tredici di marzo"), un tradizionale evento milanese che ogni anno ricorre in questo...

Una selezione di notizie su Il tredesin de marz la pietra celtica...

Temi più discussi: Tredesin de marz, tutte le strade chiuse al traffico domenica; 13 marzo, il tredesin de Marz: il giorno magico di Milano; Tredesin de Marz a Milano: cos’è, la leggenda di San Barnaba e dove fare festa; Tredesin de marz, tutte le strade chiuse al traffico domenica.

Cosa fare a Milano (e dintorni) il 14 e 15 marzo 2026: la guida completaCosa fare a Milano il weekend del 14 e 15 marzo 2026: Fa' la cosa giusta! a Rho Fiera, Tredesin de Marz, I Macchiaioli a Palazzo Reale, mercatini vintage, concerti e le migliori gite fuori ... milanolife.it

Tredesin de Marz a Milano: cos’è, la leggenda di San Barnaba e dove fare festaMilano si risveglia dal torpore invernale e, come ogni anno, lo fa con una tradizione che profuma di primavera e di leggenda: il Tredesin de Marz. Ma di cosa si tratta esattamente? Se passeggiando per ... mentelocale.it

Korn: UFFICIALE in concerto a Milano il 21 novembre 2026. La band di Jonathan Davis sarà sul palco dell'Unipol Forum. UNICA DATA ITALIANA Tutte le info --> https://shorturl.at/5Pegp #Korn #StayRock #VirginRadio #StyleRock Live Nation Italia - facebook.com facebook

Miracoli a #Milano. Spunta la "variante Balich" fatta nel Mostro Grigio nel cortile, per non far protestare il regista dell'inaugurazione olimpica. Il cemento lo hanno spostato davanti alle finestre di altri meno noti inquilini. #Sloweb x.com