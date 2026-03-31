In mostra ‘Radici nella pianura’ | le fotografie che raccontano il territorio tre nebbia e memoria

La mostra fotografica intitolata ‘Radici nella pianura’ sarà inaugurata martedì 31 alle 18 presso la Galleria del Carbone, situata in via Vignatagliata, 41. L’esposizione presenta le immagini di Andrea Bighi, che si concentrano sul paesaggio locale, evidenziando elementi di terra, nebbia e memoria. L’esposizione si focalizza sul rapporto tra territorio e radici, offrendo uno sguardo visivo sulla pianura.

Decifrare il paesaggio a partire dalle radici. È questo il presupposto della mostra fotografica di Andrea Bighi, dal titolo ‘Radici nella pianura’, che inaugura martedì 31 alle 18, presso la Galleria del Carbone (via Vignatagliata, 41). Esiste una grammatica invisibile che lega il territorio ferrarese al suo orizzonte e questa rassegna, che non è solo un’esposizione, ma un’indagine sulla persistenza, rimarrà in parete fino al 13 Aprile Il progetto nasce da un incarico documentaristico per il centenario della fondazione Navarra, ma si espande in una riflessione libera sulla natura stessa della nostra terra. Ispirandosi alle suggestioni di ‘Elogio della pianura’ di Dante Bighi, la fotografia si fa qui strumento di scavo e di attesa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Le 100 fotografie che raccontano il mondo: la nuova mostra al MUDECAl MUDEC di Milano la mostra “100 fotografie per ereditare il mondo”: un viaggio nella storia della fotografia tra memoria, identità e trasformazioni... Leggi anche: "Radici, fotografie senza tempo": a villa Cattolica, la mostra fotografica di Nunzio Guzzo LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS) Una selezione di notizie su In mostra 'Radici nella pianura' le... Temi più discussi: Alle radici di Banksy: a Bologna la mostra che racconta com'è nata ed esplosa l'arte del graffitista inglese; Le identità culturali vibonesi, arte e radici in mostra: giovedì 26 marzo la premiazione del concorso di pittura · ilvibonese.it; Andrea Bighi – Radici nella Pianura; Arcangelo e la pittura delle radici. Andrea Bighi – Radici nella PianuraIl progetto nasce da un incarico documentaristico per il Centenario della Fondazione Navarra, ma si espande in una riflessione libera sulla natura stessa ... artribune.com A Sassano in mostra il 'viaggio delle radici'Fotografie, documenti, lettere, passaporti e testimonianze familiari: un viaggio nella memoria collettiva dell'emigrazione di Sassano, in provincia di Salerno. È questo il cuore della mostra Sassano ... ansa.it Bolelli e Vavassori, il trionfo di Miami ha radici solarinesi - facebook.com facebook Radici, passioni e ricordi Zielinski e Frattesi sono i protagonisti del nuovo episodio di Wheel Talks Powered by @GateExchange youtu.be/3U5N27g7ZXM x.com