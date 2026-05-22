In Grecia sono iniziate le riprese della sesta di Emily in Paris | sarà l' ultima L' annuncio social di Lily Collins dal set

Da amica.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anche le storie più belle prima o poi finiscono, e quella di Emily in Paris è arrivata al capolinea: in Grecia sono iniziate le riprese della sesta e ultima stagione della serie tv con protagonista Lily Collins, in cui i fan potranno finalmente scoprire il destino di Emily Cooper. A confermare sia l’avvio delle riprese sia il capitolo finale è stata proprio la protagonista, che in questi giorni è impegnata a Santorini per i primi ciak. Nel corso degli episodi Emily potrà godere anche delle meraviglie di Mykonos e di Atene, per poi volare anche a Monaco e ovviamente Parigi. « E siamo tornati, per l’ultima volta. Emily in Paris si avventura in Grecia (e ovviamente in Francia) per un’ultima, epica avventura. 🔗 Leggi su Amica.it

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