Anche le storie più belle prima o poi finiscono, e quella di Emily in Paris è arrivata al capolinea: in Grecia sono iniziate le riprese della sesta e ultima stagione della serie tv con protagonista Lily Collins, in cui i fan potranno finalmente scoprire il destino di Emily Cooper. A confermare sia l’avvio delle riprese sia il capitolo finale è stata proprio la protagonista, che in questi giorni è impegnata a Santorini per i primi ciak. Nel corso degli episodi Emily potrà godere anche delle meraviglie di Mykonos e di Atene, per poi volare anche a Monaco e ovviamente Parigi. « E siamo tornati, per l’ultima volta. Emily in Paris si avventura in Grecia (e ovviamente in Francia) per un’ultima, epica avventura. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In Grecia sono iniziate le riprese della sesta di "Emily in Paris": sarà l'ultima. L'annuncio social di Lily Collins dal set

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Emily in Paris, la sesta e ultima stagione si gira in Grecia

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