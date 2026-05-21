Emily in Paris 6 sarà l' ultima stagione | iniziate le riprese in Grecia

Le riprese della sesta e ultima stagione di “Emily in Paris” sono partite in Grecia. La serie, creata da Darren Star e interpretata da Lily Collins nel ruolo di un'americana a Parigi, si avvia alla conclusione dopo cinque stagioni. La produzione ha scelto di terminare la storia con questa nuova stagione, che sarà l'ultima. Le riprese si svolgono in diverse location, tra cui la Grecia, e si concluderanno nel corso dell'anno.

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