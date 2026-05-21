Emily in Paris 6 sarà l' ultima stagione | iniziate le riprese in Grecia

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riprese della sesta e ultima stagione di “Emily in Paris” sono partite in Grecia. La serie, creata da Darren Star e interpretata da Lily Collins nel ruolo di un'americana a Parigi, si avvia alla conclusione dopo cinque stagioni. La produzione ha scelto di terminare la storia con questa nuova stagione, che sarà l'ultima. Le riprese si svolgono in diverse location, tra cui la Grecia, e si concluderanno nel corso dell'anno.

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Prepariamoci a dire addio a “Emily in Paris”. La serie di Darren Star con protagonista Lily Collins nei panni di un'americana a Parigi finirà con la sesta stagione. Le riprese sono appena iniziate in Grecia ed è arrivato subito l'annuncio di Netflix sul fatto che Emily in Paris 6 coinciderà con. 🔗 Leggi su Today.it

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Emily in Paris, la sesta e ultima stagione si gira in Grecia

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