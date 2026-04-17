Hashish e marijuana in casa | un uomo e una donna arrestati dalla polizia

Una coppia è stata arrestata a Brindisi durante un controllo della polizia. In casa sono stati trovati hashish, marijuana e materiale per il confezionamento della droga. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, e la donna, senza precedenti, sono stati accompagnati in commissariato. L’operazione si inserisce in un’attività di routine svolta dagli agenti della Squadra mobile, diretta dal vice questore.

BRINDISI – In casa hashish, marijuana e materiale per il confezionamento della droga. Una coppia, un uomo già noto alle forze dell’ordine, e una donna, incensurata, è stata arrestata dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi, diretta dal vice questore Giorgio Grasso, nell’ambito di controlli.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Serra di marijuana in una villa a Monreale: arrestato 40enne incensurato

Notizie correlate

Milano, donna 67enne arrestata con hashish e marijuana in casaIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare...

In auto con tre chili di hashish e marijuana, 19enne milanese arrestata dalla poliziaAperto il portabagagli, i poliziotti hanno recuperato una sacca sportiva con all’interno 1,1 chili di marijuana e due panetti di hashish del peso di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: VIDEO | Hashish e marijuana in un vano nascosto ricavato nella scocca di un motorino: un arresto; Mascali (CT), nascondevano hashish e marijuana in buste: arrestati due corrieri; Uno chef con marijuana, hashish e una valigetta con 1.580 euro in contanti beccato dalla stradale; Droga al Pilastro, arrestato 31enne: in casa hashish, marijuana e un estrattore di sostanze vegetali.

In casa oltre 650 grammi di hashish e marijuana: arrestata una coppiaIn casa 650 grammi di hashish, 15 di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione: arrestati un uomo e una donna. La polizia di Stato di ... quotidianodipuglia.it

Uno chef con marijuana, hashish e una valigetta con 1.580 euro in contanti beccato dalla stradaleBELLUNO. Uno chef di 29 anni con quasi 1.600 euro in contanti ben posizionati dentro una valigetta, 40 grammi di marijuana, 51 grammi di hashish, un bilancino e un coltellino sporco di sostanza stupef ... ildolomiti.it

#InItalia Una famiglia nascondeva #hashish per un valore di oltre 3,5 milioni di euro. La #Polizia sequestra la sostanza e arresta madre e figli - facebook.com facebook

Contrasto al traffico di stupefacenti tra Milano, Monza e Torino. #Carabinieri di Sesto San Giovanni sequestrano cocaina, hashish e marijuana, oltre a contanti e a un'arma. Eseguite 13 misure cautelari carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com