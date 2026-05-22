In Darsena il presidio Disarmibus | Dal porto di Ravenna transitate oltre 600 tonnellate di esplosivi in due anni
Nel porto di Ravenna sono state transitate oltre 600 tonnellate di esplosivi in un periodo di due anni, secondo quanto riferito dai rappresentanti del Coordinamento popolare contro i traffici di armi. In occasione del festival Deportibus, si è svolto in via dell'Almagià il presidio Disarmibus, un'iniziativa di protesta contro il ruolo del porto come punto nevralgico per il traffico di armi. La manifestazione ha coinvolto alcuni attivisti che hanno allestito uno spazio di discussione e sensibilizzazione sulla questione.
"Il porto di Ravenna resta uno snodo cruciale del traffico di armi". Così affermano gli esponenti del Coordinamento popolare contro i traffici di armi nel porto di Ravenna che, in occasione del festival Deportibus, hanno organizzato in via dell'Almagià il "controfestival Disarmibus": una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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