Oltre 600 tonnellate di rifiuti da Montemurlo a Livorno | sequestri e sanzioni
Nelle ultime ore, le autorità hanno portato a termine un’operazione che ha coinvolto il sequestro di oltre 600 tonnellate di rifiuti provenienti da Montemurlo e depositati presso l’interporto di Guasticce, nel Livornese. La rimozione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno, con il contributo di diverse agenzie tra cui NIPAAF di Prato, ARPAT di Prato e l’Agenzia delle Dogane di Livorno. I rifiuti erano stati già sottoposti a sequestro e sono stati ora rimossi dal sito.
Si è conclusa nelle scorse ore, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Livorno, la rimozione dei rifiuti illecitamente accatastati presso l’interporto di Guasticce (nel Livornese) già sottoposti a sequestro da NIPAAF di Prato, ARPAT di Prato e Agenzia delle Dogane di Livorno: si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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