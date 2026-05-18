Oltre 600 tonnellate di rifiuti da Montemurlo a Livorno | sequestri e sanzioni

Nelle ultime ore, le autorità hanno portato a termine un’operazione che ha coinvolto il sequestro di oltre 600 tonnellate di rifiuti provenienti da Montemurlo e depositati presso l’interporto di Guasticce, nel Livornese. La rimozione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno, con il contributo di diverse agenzie tra cui NIPAAF di Prato, ARPAT di Prato e l’Agenzia delle Dogane di Livorno. I rifiuti erano stati già sottoposti a sequestro e sono stati ora rimossi dal sito.

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