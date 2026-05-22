In caso di vittoria alle elezioni approveremo subito tre misure dice Elly Schlein

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle prossime elezioni, una leader di un partito di maggioranza ha annunciato che, in caso di vittoria, si procederà con l’approvazione immediata di tre misure. Le priorità indicate sono sanità, lavoro ed energia, temi condivisi con altri esponenti dell’alleanza progressista. La dichiarazione è stata resa pubblica durante un evento politico e si rivolge agli elettori, sottolineando l’intenzione di intervenire subito su questi settori chiave.

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"Tre provvedimenti che approveremo subito in caso in caso di vittoria delle prossime elezioni, le tre priorità condivise anche con il resto dell'alleanza progressista sono sanità lavoro ed energia". Ospite del Festival dell'Economia di Trento Elly Schlein delinea - sia pur a grandi linee - quale. 🔗 Leggi su Today.it

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