Il carburante per gli aerei sta finendo per via delle guerra in Iran | le mete da raggiungere in treno o nave

A causa della guerra in Iran, le scorte di carburante per gli aerei si stanno esaurendo, portando a una possibile riduzione dei voli e a un aumento dei costi di viaggio. La crisi energetica globale ha portato a considerare alternative come treni, traghetti e crociere per raggiungere alcune destinazioni. Sono in corso analisi sulle possibili soluzioni per continuare a viaggiare senza l’utilizzo del trasporto aereo.