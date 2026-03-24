Il carburante per gli aerei sta finendo per via delle guerra in Iran | le mete da raggiungere in treno o nave
A causa della guerra in Iran, le scorte di carburante per gli aerei si stanno esaurendo, portando a una possibile riduzione dei voli e a un aumento dei costi di viaggio. La crisi energetica globale ha portato a considerare alternative come treni, traghetti e crociere per raggiungere alcune destinazioni. Sono in corso analisi sulle possibili soluzioni per continuare a viaggiare senza l’utilizzo del trasporto aereo.
La crisi energetica globale mette a rischio i voli e fa aumentare i prezzi: abbiamo analizzato alternative come treni, traghetti o crociere per capire se sia ancora possibile viaggiare senza aereo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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