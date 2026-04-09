Vacanze per ricaricare le batterie la Valtellina nella top 5 delle mete di montagna preferite
La Valtellina si conferma tra le mete di montagna più gettonate dagli italiani, posizionandosi nella top cinque delle destinazioni preferite per le vacanze. Dopo aver ospitato le Olimpiadi di Milano-Cortina, questa regione attrae visitatori in cerca di relax e paesaggi naturali. La sua offerta include località storiche, percorsi escursionistici e strutture ricettive che rispondono alle esigenze di chi desidera trascorrere momenti di svago in montagna.
Sondrio – La Valtellina ( reduce dalle Olimpiadi di Milano-Cortina ) tra le regine delle mete di montagna per “ricaricare le batterie ”. Con il 36,6% delle preferenze svetta in una speciale classifica insieme a Dolomiti, Alta Val Badia, Gran Sasso e Appennino Tosco Emiliano. A rivelarlo l'indagine di AstraRicerche per il Daq Valtellina Taste of Emotion, presentata in occasione del lancio di ''Valtellina Terra d'Emozioni: esperienze uniche, gusto Dop e Igp'', la nuova campagna realizzata dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina in collaborazione con Apf - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina e con il contributo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Vacanze per ricaricare le batterie, la Valtellina nella top 5 delle mete di montagna preferiteSondrio – La Valtellina (ilgiorno.it
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Trump: tregua di due settimane. Crisi energetica: a rischio voli, vacanze e turismo. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 Con @gianmicalessin @mariacuffaro #PaoloCapitini @giubileif @FlamiCami @alexbarbera @bernabobocca #DavideTabarelli #Andr x.com