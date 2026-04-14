Simone Inzaghi che flop in Arabia! I tifosi dell’Al-Hilal in rivolta sui social | Impreparato vattene

Simone Inzaghi sta incontrando molte difficoltà nella sua esperienza in Arabia con l’Al-Hilal. I tifosi sui social hanno espresso insoddisfazione, chiedendo l’allontanamento dell’allenatore. La sua gestione viene giudicata insoddisfacente, e sui social si moltiplicano le richieste di cambiamento. La situazione sembra essere molto tesa, con i supporter che contestano apertamente le prestazioni della squadra sotto la sua guida.

Inter News 24 Simone Inzaghi prosegue nel suo pessimo momento in Arabia con l’Al-Hilal: i tifosi chiedono il suo esonero sui social. Il periodo d’oro di Simone Inzaghi in terra araba sembra aver subito una brusca e dolorosa interruzione. L’allenatore piacentino è finito nel mirino della critica e, soprattutto, della furia dei sostenitori dell’ Al-Hilal dopo l’amara eliminazione dalla Champions League asiatica. A rendere ancora più cocente la sconfitta è il nome del giustiziere sportivo: l’ Al-Sadd guidato da Roberto Mancini, che ha sbarrato la strada verso il trofeo continentale a quello che molti consideravano il favorito numero uno. Il fallimento internazionale non è però l’unica nota dolente.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Simone Inzaghi, che flop in Arabia! I tifosi dell’Al-Hilal in rivolta sui social: «Impreparato, vattene» Acerbi e il richiamo dell’Arabia: Inzaghi lo vuole all’Al-Hilal per l’ultima danza. Il retroscenadi Alberto PetrosilliAcerbi potrebbe ricongiungersi all’ex Inter Simone Inzaghi: opzione all’Al Hilal che prende quota per il difensore italiano... Leggi anche: Benzema, debutto show con l’Al-Hilal: tripletta nel 6-0 di Simone Inzaghi