Simone Inzaghi in caduta libera all'Al Hilal | eliminato dalla Champions un tifoso piange a dirotto

L’Al Hilal di Simone Inzaghi è stato eliminato dalla Champions League, segnando una serata difficile per il tecnico italiano, che sta affrontando critiche e malumori tra i tifosi. Durante la partita, un sostenitore ha pianto a dirotto, dimostrando la delusione per l’esito negativo. La squadra si trova ora in una fase complicata, con il rischio di ulteriori contestazioni e sfide future.

L'Al Hilal di Simone Inzaghi sta vedendo allontanarsi tutti i titoli: un disastro che vede il tecnico italiano nel mirino di critica e tifosi. Gli attacchi sono durissimi. In molti non lo vogliono più vedere sulla panchina della squadra, un tifoso scoppia a piangere dopo l'eliminazione in Champions asiatica.🔗 Leggi su Fanpage.it Simone Inzaghi in disgrazia all’Al Hilal, si valuta l’esonero: sta buttando via un campionatoÈ un momento molto difficile per Simone Inzaghi all'Al Hilal: l'ex tecnico dell'Inter ha dilapidato un grande vantaggio in campionato, adesso nelle... Leggi anche: Benzema, debutto show con l’Al-Hilal: tripletta nel 6-0 di Simone Inzaghi Serata da sogno per Mancini: elimina Inzaghi in Champions e intanto... vince il campionato Negli ottavi di Champions League derby italiano in panchina a Gedda, in Arabia: l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha ospitato l’Al Sadd di Roberto Mancini. E ha vinto i - facebook.com facebook A inzio stagione quanti giornalisti dicevano insieme a me che Gasperini a Roma avrebbe creato problemi invece di soluzioni e che Simone Inzaghi avrebbe fatto piangere pure i tifosi arabi Ah, vero. Nessuno, solo io. Che solitudine x.com/n9r1992/status… x.com