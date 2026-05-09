Giro d' Italia 2026 tappa 2 | la favola di Silva Ordine d' arrivo e classifica generale

Veliko Tarnovo in Bulgaria ha accolto la seconda tappa del Giro d'Italia 2026 il 9 maggio, dando il via a una corsa che ha visto protagonisti diversi corridori. L'arrivo della tappa ha visto un attacco decisivo di un ciclista che ha tagliato il traguardo per primo, mentre la classifica generale ha subito alcune variazioni. La corsa continua con l'attenzione rivolta alle prossime tappe e alle sfide che attendono i partecipanti.

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Veliko Tarnovo (Bulgaria), 9 maggio 2026 - La tappa 2 del Giro d'Italia 2026 parte con il ricordo indelebile del compianto Wouter Weylandt, che perse la vita esattamente 15 anni fa in seguito a una caduta sul Passo del Bocco: da allora il dorsale numero 108, quello che apparteneva al belga della Leopard-Trek, non esiste più in gruppo. L'attualità parla invece di una frazione in teoria adatta a molti scenari, in parte tarpati dalla fuga di appena due unità che prende il via al chilometro zero grazie alla maglia azzurra Diego Pablo Sevilla e a Mirco Maestri. A 27 km dal traguardo i due vengono riassorbiti dal gruppo, che a 22 km...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, tappa 2: la favola di Silva. Ordine d'arrivo e classifica generale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giro d'Italia 2026, tappa 1: Magnier vince e indossa la maglia rosa. Ordine d'arrivo e classifica generaleBurgas (Bulgaria), 8 maggio 2026 - La tappa 1 del Giro d'Italia 2026 si conclude con una prevedibile volata, che in terra bulgara premia Paul... Tour of the Alps 2026, tappa 4: vince Jasch. Ordine d'arrivo e classifica generaleTrento, 23 aprile 2026 - La tappa 4 del Tour of the Alps 2026 premia la fuga del mattino e in particolare Lennart Jasch, che va a vincere davanti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV. Giro d'Italia, 2^ tappa da Burgas a Veliko Tarnovo: Silva vince ed è la nuova maglia rosaLa Corsa Rosa prosegue in Bulgaria con una frazione di 221 km che attraversa alcune valli dei Balcani. Dopo 3 giorni all’estero, il 12 maggio si tornerà in Italia, in Calabria. Ieri la prima tappa e ... tg24.sky.it Classifica Giro d’Italia 2026, seconda tappa: la maglia rosa va in Uruguay, Pellizzari regala spettacolo con VingegaardLa seconda tappa del Giro d'Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando ... oasport.it Guillermo Thomas Silva vince la 2ª tappa del Giro d’Italia Vittoria a sorpresa dopo la maxi caduta a 20 kilometri dall’arrivo Stork al secondo posto, l’italiano Ciccone si piazza al terzo Segui il #Giroditalia su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com