Imprenditore guida a tutta velocità per le vie di Monza e scappa alla Polizia | Non mi andava di fermarmi

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imprenditore di Milano e la sua compagna sono stati denunciati dopo un inseguimento lungo le strade di Monza. La polizia ha cercato di fermarli a un posto di blocco, ma l’uomo ha proseguito a tutta velocità, evitando l’area di controllo. Durante il tentativo di fermarsi, sono stati trovati oggetti considerati atti ad offendere. L’inseguimento si è concluso con la denuncia a piede libero dei due. La polizia ha riferito che l’imprenditore ha spiegato di non voler fermarsi perché non gli andava.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un imprenditore di Milano e la sua compagna sono stati denunciati a piede libero dalla polizia dopo un lungo inseguimento per le vie di Monza per guida ad alta velocità, mancato rispetto del posto di blocco e possesso di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Risparmia 10 ore settimanali con AI per email marketing

Video Risparmia 10 ore settimanali con AI per email marketing

Sullo stesso argomento

Scappa all'alt della polizia e fugge a folle velocità per le vie di Monza, indagato imprenditore: “Non mi andava di fermarmi”Inseguimento da film per le vie di Monza dopo che un imprenditore non si è fermato all'alt della polizia ed è scappato in auto ad elevata velocità...

Non si ferma all'alt della polizia e scappa in auto per le vie di Monza, indagato imprenditore: “Non mi andava di fermarmi”Inseguimento da film per le vie di Monza dopo che un imprenditore non si è fermato all'alt della polizia ed è scappato in auto ad elevata velocità...

imprenditore guida a tuttaFolle fuga in auto nel centro di Monza. Alla guida un imprenditore: Non mi andava di fermarmiProtagonisti della corsa insensata, tra le vie del capoluogo brianzolo, un uomo di 63 anni e una donna di 62 che era al suo fianco. All’interno della loro vettura sono stati rinvenuti un coltello a se ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web