Imprenditore guida a tutta velocità per le vie di Monza e scappa alla Polizia | Non mi andava di fermarmi
Un imprenditore di Milano e la sua compagna sono stati denunciati dopo un inseguimento lungo le strade di Monza. La polizia ha cercato di fermarli a un posto di blocco, ma l’uomo ha proseguito a tutta velocità, evitando l’area di controllo. Durante il tentativo di fermarsi, sono stati trovati oggetti considerati atti ad offendere. L’inseguimento si è concluso con la denuncia a piede libero dei due. La polizia ha riferito che l’imprenditore ha spiegato di non voler fermarsi perché non gli andava.
Un imprenditore di Milano e la sua compagna sono stati denunciati a piede libero dalla polizia dopo un lungo inseguimento per le vie di Monza per guida ad alta velocità, mancato rispetto del posto di blocco e possesso di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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