Immobili Piano Casa e affitti brevi | tutte le novità e i bonus del governo Meloni
Durante l’assemblea annuale di Confedilizia 2026 sono state riepilogate le ultime misure adottate dal governo Meloni nel settore immobiliare. Sono stati presentati aggiornamenti riguardanti il Piano Casa, le agevolazioni fiscali e i bonus destinati agli affitti brevi. La discussione ha coinvolto le novità legislative approvate e le iniziative messe in atto per regolamentare il mercato degli immobili. Nessuna analisi o opinione è stata espressa, si è limitata a riferire i fatti riferiti durante l’evento.
L’occasione per un recap di quanto fatto dal governo Meloni in merito al settore immobiliare è arrivata con l’ assemblea annuale di Confedilizia 2026. La presidente del Consiglio ha scritto una lettera a Confedilizia trattando i principali temi dell’abitare. Nella lettera si trova la soddisfazione per l’attuazione del decreto Sicurezza con il quale si combattono le occupazioni abusive e il disegno di legge sugli sfratti con tempi più brevi. Meloni le definisce “norme di buon senso”, ma soprattutto attese da molti anni. Accanto a queste c’è l’ambizioso Piano Casa che punta a rispondere al diritto abitativo con oltre 100.000 alloggi in 10 anni. Si aggiunge anche Matteo Salvini che fa luce su un tema molto dibattuto, ovvero quello degli affitti brevi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
PIANO CASA 2026: Tutte le Novità della Legge di Bilancio (Cosa rischi di perdere!)
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Il Piano Casa può diventare una leva importante per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio italiano. Non solo nuove abitazioni, ma anche: recupero degli immobili inutilizzati aggiornamento degli impianti efficientamento energetico m facebook
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