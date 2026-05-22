Immobili Piano Casa e affitti brevi | tutte le novità e i bonus del governo Meloni

Durante l’assemblea annuale di Confedilizia 2026 sono state riepilogate le ultime misure adottate dal governo Meloni nel settore immobiliare. Sono stati presentati aggiornamenti riguardanti il Piano Casa, le agevolazioni fiscali e i bonus destinati agli affitti brevi. La discussione ha coinvolto le novità legislative approvate e le iniziative messe in atto per regolamentare il mercato degli immobili. Nessuna analisi o opinione è stata espressa, si è limitata a riferire i fatti riferiti durante l’evento.

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