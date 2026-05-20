Immobili il governo promette novità | da affitti brevi a cedolare per i negozi

Il governo sta valutando alcune modifiche nel settore immobiliare. Si parla di eliminare i vincoli sugli affitti brevi, una misura portata avanti da un ministro, e di introdurre una cedolare secca per i negozi, con un'apertura anche sulla proroga dei bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa. Queste proposte sono state annunciate da rappresentanti del governo e potrebbero portare a cambiamenti nelle normative attualmente in vigore. Le decisioni sono ancora in fase di discussione e non sono state ufficializzate.

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Matteo Salvini vuole abolire i vincoli sugli affitti brevi. Maurizio Leo apre alla cedolare secca per i negozi e alla proroga dei bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa e al 36% sulle seconde. E la premier Giorgia Meloni rivendica l’intervento del Governo per tagliare «i tempi per l’esecuzione degli sfratti e introdurre una procedura d’urgenza per ottenere in via giudiziale il titolo esecutivo e quindi il rilascio dell’immobile». Sono i messaggi arrivati dal Governo all’assemblea di Confedilizia per rassicurare i proprietari immobiliari. «L’Italia è un Paese fondato sulla proprietà edilizia. È qualcosa che cerco di spiegare ai miei colleghi a Bruxelles: il legame con la casa, con i genitori e con i nonni che esiste in Italia non c’è in nessun altro Paese» ha detto Salvini. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Immobili, il governo promette novità: da affitti brevi a cedolare per i negozi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Affitti brevi, cambia cedolare secca: dal terzo immobile scatta l'attività d'impresa Immobili Luxury S.r.l. una realtà in crescita nella gestione professionale degli affitti breviIl settore degli affitti brevi rappresenta oggi una delle realtà più dinamiche del mercato immobiliare, soprattutto in città a forte vocazione... Mano tesa del governo ai proprietari di immobili. Meloni: Basta diritti violati. Salvini...La casa è tornata centrale nelle priorità del governo. Non solo con il Piano appena varato dall’esecutivo ma anche tutelando le istanze dei proprietari immobiliari che, per anni, hanno dovuto cedere i ... msn.com Il bonus volumetria nel piano casa del governo: chi può aumentare le dimensioni dell'immobile fino al 35%Vale per gli interventi privati nei programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato. I requisiti, gli obiettivi della misura e la raccolta degli investimenti necessari (anche dagli Emirati Ara ... today.it