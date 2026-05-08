Piano casa tutte le nuove regole in vigore | bonus garanzie sui mutui novità su permessi edilizi e sfratti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 662026, noto come il nuovo Piano casa. Il provvedimento introduce nuove regole riguardanti bonus edilizi, garanzie sui mutui, permessi di costruzione e procedure sugli sfratti. Con un investimento totale di circa 10 miliardi di euro, il decreto mira a affrontare le criticità del settore abitativo e a modificare diversi aspetti delle normative edilizie italiane.

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È approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 662026, meglio noto come il nuovo Piano casa. Il provvedimento, che punta a dare una risposta strutturale all'emergenza abitativa in Italia, mette in campo un investimento complessivo di circa 10 miliardi di euro. Il piano si muove su un.🔗 Leggi su Today.it Notizie correlate Leggi anche: Nuovo piano della sosta pronto a entrare in vigore: le novità su permessi Ztl e parcheggi rosa Bonus edilizi 2026: le nuove regole tra sconti sulla prima abitazione e tagli ai redditiIl panorama dei bonus edilizi per il 2026 si presenta come un delicato equilibrio tra la necessità di sostenere il settore delle costruzioni e il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Piano casa da 4 miliardi al traguardo: tutte le novità sul tavolo del Cdm; Tutte le misure del Piano casa 2026: recupero alloggi pubblici, incentivi per i privati e nuove procedure di sgombero; Piano Casa, le misure del governo e i 'tre pilastri' del pacchetto: tutte le novità; Piano Casa, ecco tutte le novità contenute nel piano da 10 miliardi lanciato dal governo Meloni. Piano Casa, ecco tutte le novità contenute nel piano da 10 miliardi lanciato dal governo MeloniIl governo Meloni punta su edilizia popolare, housing sociale e investimenti privati per creare 100 mila alloggi a prezzi calmierati in 10 anni ... milanofinanza.it Piano casa, incentivi ai privati e alloggi a prezzi calmierati: i requisiti Isee nel testo bollinatoÈ stato bollinato il testo del Piano casa varato dal governo Meloni. Il decreto prevede misure per ampliare l’offerta di alloggi a prezzi calmierati, da destinare a studenti, lavoratori fuori sede e ... fanpage.it Nella conferenza stampa del 30 aprile, Giorgia Meloni ha mostrato irritazione per le domande sul caso Minetti, rivendicando quello che Palazzo Chigi presenta come provvedimento simbolo della legislatura: il nuovo Piano casa. Si tratta di un’operazione che c - facebook.com facebook Il Piano casa del governo promette 100 mila alloggi, ma assomiglia più a un annuncio elettorale che a una vera politica abitativa. Tutto è centralizzato: Invitalia, commissari, fondi gestiti dal centro, con l’idea che così si faccia più in fretta. Ma la casa è locale... x.com