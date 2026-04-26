Il 1° maggio a Santa Margherita Ligure prende il via la seconda edizione del IlMare Festival, un evento dedicato alle tematiche degli oceani. La manifestazione prevede interventi di Mario Tozzi, che affronterà questioni legate alle dinamiche oceaniche, coinvolgendo aspetti di scienza, economia e geopolitica. L'iniziativa si svolge nel centro della località ligure e durerà più giorni.

? Cosa sapere Il 1° maggio a Santa Margherita Ligure parte la seconda edizione del IlMare Festival.. L'evento con Mario Tozzi analizza le dinamiche oceaniche tra scienza, economia e geopolitica.. Il primo maggio a Santa Margherita Ligure darà il via alla seconda edizione de IlMare Festival, una rassegna che trasforma la cittadina ligure in un centro di riflessione globale sulle dinamiche oceaniche e le loro interconnessioni tra maggio e giugno. L’iniziativa, promossa dal Comune di Santa Margherita Ligure insieme al team di Frame, si propone di esplorare il mare non solo come risorsa naturale, ma come un sistema complesso che regola il clima, produce ossigeno e assorbe carbonio, influenzando contemporaneamente economie, rotte commerciali e tensioni geopolitiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IlMare Festival: Santa Margherita Ligure celebra il cuore degli oceani

Notizie correlate

Eroina in riviera: un arresto a Santa Margherita LigureUn 32enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure perché accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Carnevale 2026 a Santa Margherita Ligure: feste in maschera, pentolacce, giochi e animazionePrende il via questa settimana il Carnevale made in Santa Margherita Ligure, una rassegna di appuntamenti che ha per indiscusso protagonista il...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: IlMare Festival a Santa Margherita Ligure; IlMare Festival, Santa Margherita Ligure torna capitale del pensiero sul mare e le sue interconnessioni; Lo spettacolo dei Momix a Roma e gli altri eventi da non perdere; ‘Santa’: torna IlMare Festival, dodici incontri nei luoghi simbolo della città.

IlMare Festival, seconda edizione: Santa Margherita Ligure torna capitale del pensiero sul mareIlMare Festival, seconda edizione: Santa Margherita Ligure torna capitale del pensiero sul mare e le sue interconnessioni. Da venerdì 1° maggio. corrierenazionale.it

IlMare Festival, seconda edizione: Santa Margherita Ligure torna capitale del pensiero sul mare e le sue interconnessioni Si apre venerdì 1° maggio la seconda edizione de IlMare Festival, la kermesse nazionale che nelle ultime settimane di primavera si svilu - facebook.com facebook