Seconda edizione per IlMare Festival Santa Margherita Ligure torna capitale del pensiero sul mare
Venerdì 1° maggio si svolge la seconda edizione de IlMare Festival a Santa Margherita Ligure. La manifestazione si svolge nei luoghi simbolo della città e si concentra su tematiche legate al mare. La kermesse si sviluppa nelle ultime settimane di primavera, attirando visitatori interessati a approfondire vari aspetti legati all’ambiente marino. La città si conferma come meta principale per questa rassegna dedicata al mare.
Si apre venerdì 1° maggio la seconda edizione de IlMare Festival, la kermesse nazionale che nelle ultime settimane di primavera si sviluppa nei luoghi simbolo di Santa Margherita Ligure, confermando la città come luogo privilegiato per una grande rassegna dedicata al mare in tutte le sue.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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