Officina del Sole | al via il laboratorio Elementi di composizione per il fumetto

È iniziato il nuovo laboratorio organizzato dall’Officina del Sole dedicato agli elementi di composizione per il fumetto. Questo fa parte di un ciclo di corsi di disegno e fumetto rivolti a giovani e appassionati, con l’obiettivo di insegnare le tecniche di base della narrazione visiva. La serie di incontri prosegue con l’intento di approfondire le competenze nel settore, offrendo un percorso formativo pratico e accessibile a tutti gli interessati.