Officina del Sole | al via il laboratorio Elementi di composizione per il fumetto
È iniziato il nuovo laboratorio organizzato dall’Officina del Sole dedicato agli elementi di composizione per il fumetto. Questo fa parte di un ciclo di corsi di disegno e fumetto rivolti a giovani e appassionati, con l’obiettivo di insegnare le tecniche di base della narrazione visiva. La serie di incontri prosegue con l’intento di approfondire le competenze nel settore, offrendo un percorso formativo pratico e accessibile a tutti gli interessati.
Prosegue il ciclo dei Laboratori di disegno e fumetto organizzati da Officina del Sole, un percorso formativo pensato per avvicinare giovani e appassionati alle tecniche fondamentali della narrazione disegnata.Il prossimo appuntamento, in programma sabato 18 aprile dalle ore 10.00 alle 13.00.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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