Disegniamo il mondo del personaggio | laboratorio per bambini targato Officina del Sole
È iniziato il secondo incontro del laboratorio di illustrazione per l’infanzia organizzato da Officina del Sole APS, con l’obiettivo di far creare ai bambini i propri personaggi. Dopo aver lavorato sulla creazione del protagonista nel primo appuntamento, i partecipanti proseguono il percorso con la stessa illustratrice. L’attività si svolge negli spazi dell’associazione, offrendo ai bambini l’opportunità di sviluppare la loro creatività attraverso il disegno.
Dopo il primo incontro dedicato alla creazione del protagonista, continua il percorso creativo del Laboratorio di Illustrazione per l’Infanzia a cura dell’illustratrice Magda De Benedetto, ospitato negli spazi di Officina del Sole APS.Il secondo appuntamento si terrà sabato 9 maggio, dalle ore 10.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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