Iliad conquista 13 milioni di italiani e i ricavi crescono a doppia cifra
Dal momento del suo ingresso nel mercato italiano nel 2018, Iliad si è concentrata su prezzi chiari e offerte facilmente comprensibili. In pochi anni, ha attratto circa 13 milioni di clienti nel paese, contribuendo a un aumento dei ricavi che si è attestato a livelli a doppia cifra. La compagnia ha continuato a espandere la propria presenza e a consolidare la propria posizione tra gli operatori di telecomunicazioni italiani.
Quando arrivò in Italia nel 2018, Iliad costruì la sua identità sulla promessa di prezzi trasparenti e offerte semplici. Quasi otto anni dopo, l’operatore francese continua a guadagnare terreno: ha superato i 13 milioni di utenti tra mobile e rete fissa e nel primo trimestre del 2026 ha registrato una crescita a doppia cifra di ricavi e redditività. Un’espansione che, secondo l’azienda, passa soprattutto dalla crescita nel mobile – dove Iliad rivendica la leadership per nuovi utenti da 32 trimestri consecutivi – e dalla spinta della fibra. Gli utenti. Al 31 marzo 2026, la società ha raggiunto 13,2 milioni di utenti attivi tra telefonia mobile e rete fissa. 🔗 Leggi su Open.online
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