Iliad conquista 13 milioni di italiani e i ricavi crescono a doppia cifra

Dal momento del suo ingresso nel mercato italiano nel 2018, Iliad si è concentrata su prezzi chiari e offerte facilmente comprensibili. In pochi anni, ha attratto circa 13 milioni di clienti nel paese, contribuendo a un aumento dei ricavi che si è attestato a livelli a doppia cifra. La compagnia ha continuato a espandere la propria presenza e a consolidare la propria posizione tra gli operatori di telecomunicazioni italiani.

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