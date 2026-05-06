Technogym corre a doppia cifra | ricavi a 237 milioni nel primo trimestre del 2026
Nel primo trimestre del 2026, l’azienda di Cesena, specializzata nel settore del wellness, ha registrato ricavi consolidati pari a 237 milioni di euro. Il Consiglio di amministrazione ha analizzato i dati finanziari del periodo, confermando un aumento a due cifre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi risultati segnano l’avvio positivo per l’azienda nel nuovo anno.
Technogym apre il 2026 con il segno "più". Il Consiglio di amministrazione dell’azienda di Cesena, leader mondiale nel settore del wellness, ha esaminato i ricavi consolidati del primo trimestre dell’anno, confermando un trend di crescita a doppia cifra. Tra gennaio e marzo, il fatturato del.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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