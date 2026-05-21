Iliad Italia cresce | ricavi +11% e 13,2 milioni di utenti nel primo trimestre 2026
Nel primo trimestre del 2026, Iliad Italia ha registrato un incremento del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 331 milioni di euro, con una crescita dell'11,2%. La società ha anche accumulato 13,2 milioni di utenti, confermando un trend di espansione nel mercato delle telecomunicazioni. Questi dati evidenziano un aumento della domanda e una performance positiva per l'azienda nel contesto del primo trimestre.
Il primo trimestre del 2026 si chiude con numeri in forte crescita per Iliad Italia: il fatturato raggiunge 331 milioni di euro, con un aumento dell'11,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'operatore telefonico ha anche superato la soglia dei 13,2 milioni di utenti attivi nei segmenti. 🔗 Leggi su Today.it
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