Iliad Italia cresce | ricavi +11% e 13,2 milioni di utenti nel primo trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, Iliad Italia ha registrato un incremento del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 331 milioni di euro, con una crescita dell'11,2%. La società ha anche accumulato 13,2 milioni di utenti, confermando un trend di espansione nel mercato delle telecomunicazioni. Questi dati evidenziano un aumento della domanda e una performance positiva per l'azienda nel contesto del primo trimestre.

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Il primo trimestre del 2026 si chiude con numeri in forte crescita per Iliad Italia: il fatturato raggiunge 331 milioni di euro, con un aumento dell'11,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'operatore telefonico ha anche superato la soglia dei 13,2 milioni di utenti attivi nei segmenti. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crédit Agricole cresce in Italia: utile a 525 milioni nel primo trimestre 2026Un utile netto di 525 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, oltre 6 milioni di clienti e una presenza sempre più radicata anche nei... Iliad, nel primo trimestre ebitda +25% a 111 milioniIliad chiude il primo trimestre con fatturato e redditività in forte crescita, i ricavi sono saliti a 331 milioni (+11,2%) e l'EBITDAaL a 111 milioni (+25,3%) raggiungendo la soglia dei 13,2 milioni d ... ansa.it Iliad cresce ancora in Italia nel 2025: ricavi a 1,249 miliardi e oltre 13 milioni di utentiIliad archivia il 2025 in Italia con ricavi pari a 1 miliardo e 249 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Cresce anche il margine operativo, che raggiunge 390 milioni di ... macitynet.it