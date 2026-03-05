Storia e significato dell’8 marzo a 80 anni dal primo voto delle donne

Nel 2026 in Italia si celebrano gli ottant’anni dal suffragio universale, introdotto nel 1946 con il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente. La Giornata Internazionale della Donna, che si festeggia ogni 8 marzo, assume un significato particolare quest’anno. Questa ricorrenza ricorda la storia e il cammino delle donne verso il diritto di voto, un passaggio fondamentale per la parità.

Nel 2026 la Giornata Internazionale della Donna assume in Italia un significato ancora più profondo: ricorrono infatti gli ottant’anni dal suffragio universale, introdotto nel 1946 in occasione del referendum istituzionale e dell’elezione dell’Assemblea Costituente. Un anniversario che intreccia memoria storica e attualità, ricordando come l’8 marzo non sia solo una celebrazione simbolica, ma il frutto di un lungo percorso di rivendicazioni, diritti conquistati e battaglie civili. Le origini della Giornata Internazionale della Donna affondano nei movimenti operai e socialisti di inizio Novecento. Nel 1909 negli Stati Uniti si celebrò una prima “Giornata della donna” su iniziativa del Partito Socialista americano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"80 anni dal primo voto alle donne. La storia di Tina Anselmi": se ne parla in un incontroIl Circolo Pd Bertinoro organizza un appuntamento, in occasione della Giornata internazionale della donna, sugli "80 anni dal primo voto alle donne.

8 Marzo 2026: 80 anni dal voto delle donne ma in Abruzzo è ancora lontana la parità di genereL’8 marzo coincide quest’anno con un anniversario speciale: ottant’anni dal primo voto delle donne italiane.

