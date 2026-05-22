Il volo spaventoso impatto fatale | tragedia in Italia lo hanno trovato così

Un cadavere è stato trovato lungo il sentiero che collega il lago di Castel San Vincenzo all’eremo di San Michele. La vittima, priva di vita, giaceva a terra, con evidenti segni di impatto. La scena si trova in provincia di Isernia, dove i soccorritori hanno recuperato il corpo. Non ci sono altre persone segnalate come coinvolte o presenti al momento del ritrovamento. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Dramma lungo il sentiero che collega il lago di Castel San Vincenzo all’eremo di San Michele, in provincia di Isernia. Un escursionista di 71 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo durante una camminata in montagna. Inutili i soccorsi attivati subito dopo l’incidente. L’allarme è stato lanciato da un altro escursionista che si trovava con la vittima al momento della tragedia. L’uomo avrebbe assistito alla caduta del compagno, scivolato improvvisamente fino al greto del torrente Rio Colle Alto, in una zona particolarmente difficile da raggiungere. Dopo la richiesta di aiuto sono immediatamente intervenute due squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, partite verso il sentiero di risalita per raggiungere il luogo indicato nella segnalazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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The Crash of Jeju Air Flight 2216 – 179 lives ended in an instant

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