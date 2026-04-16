Il volo spaventoso a 16 anni tragedia in Italia | era in trasferta per giocare a pallavolo

Una ragazza di 16 anni è rimasta gravemente ferita in Italia dopo essere caduta dal balcone dell’alloggio dove si trovava in trasferta per giocare a pallavolo. L’incidente si è verificato a Brolo, e al momento sono in corso le operazioni di soccorso. La giovane era in visita nella zona, quando si è verificato il volo che ha causato le sue gravi ferite.

Una ragazza di 16 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal balcone dell’alloggio in cui soggiornava a Brolo. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 aprile, nel centro del paese. La giovane, originaria di Catania, si trovava nella località messinese per una trasferta sportiva insieme alla sua squadra di pallavolo, un contesto che rende ancora più drammatica la vicenda. Secondo una prima ricostruzione, la 16enne sarebbe precipitata dal balcone della stanza in cui alloggiava, compiendo un volo da un’altezza considerevole e riportando traumi molto seri. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento urgente in ospedale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il volo spaventoso a 16 anni, tragedia in Italia: era in trasferta per giocare a pallavolo Notizie correlate “Non gli ha dato scampo”. Tragedia in italia: lo schianto spaventoso a soli 28 anniIncidente mortale lungo la strada provinciale 37, nella frazione di Galliano, nel comune di Barberino di Mugello, che ha causato la morte di un... Leggi anche: Ore 16.32, il sogno che si trasforma in tragedia: l’ultimo volo di Pasquale