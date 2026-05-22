Il protagonista di questa storia è un appassionato di cibo che rifiuta gli Ogm e preferisce prodotti slow a prezzi giusti. La sua attenzione si concentra sulla qualità e sull’origine degli alimenti, in particolare dei peperoni. Ricorda di aver riconosciuto immediatamente, al primo assaggio, quando quei peperoni provenivano dall’Olanda e avevano un aspetto uniforme e insapore, nonostante le cure di un esperto. La sua posizione si basa su un forte convincimento che mangiare rappresenti un gesto politico.

Torino, 22 maggio 2026 – Nessuno poteva ingannarlo sui peperoni. Se arrivavano dall’Olanda tutti uguali, geometrici come saponette, insapori anche se affidati al genio della Maria del Boccondivino, se ne accorgeva alla prima forchettata. Anche con le persone era una questione di pancia. Carlo Petrini, quasi per tutti Carlin, era amico di Papa Francesco perché rapiti entrambi da una visione di ecologia integrale, di salvaguardia del creato. Da agnostico recitava con lui la preghiera delle biodiversità, in nome di un’economia che metta al centro la dignità umana e la giustizia sociale. Contro gli ogm, la genetica applicata, i concimi, gli agrofarmaci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il gusto di Carlin per il cibo: no ogm, giusto prezzo e prodotti slow. “Mangiare è un atto politico”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Morto Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre: aveva 76 anniMilano, 22 maggio - È morto giovedì sera 21 maggio nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni.

Slow food education day: al Raineri Marcora una giornata dedicata al cibo “buono, pulito e giusto”Martedì 21 aprile il Campus Agroalimentare Raineri Marcora di Piacenza ospiterà lo Slow Food Education Day, una giornata interamente dedicata...

Figlio di un ferroviere comunista, maoista e poi profeta globale del buono, pulito e giusto, ha trasformato il cibo in una bandiera politica. Visionario, predicatore della nostalgia rurale, ha combattuto mercato e Ogm inseguendo un'utopia slow x.com

Addii, ci ha lasciati Carlin Petrini, il padre di Slow FoodGastronomo, giornalista, scrittore ma soprattutto il promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto. È morto nella sua Bra a 79 nella serata di giovedì 21 maggio. Quarant’anni fa fondò Arcigo ... vita.it

E’ morto Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre che ha rivoluzionato il mondo del cibo e del vinoCarlin Petrini ha creato nel 1986 Slow Food, la rete internazionale di Terra Madre e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nel 2004. È stato anche il cofondatore delle Comunità ... quotidianopiemontese.it

Esiste davvero un sapore di torta comune che apparentemente viene in una scatola e il sapore è giallo? reddit