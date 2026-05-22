Addio a Carlo Petrini | muore il visionario che ha rivoluzionato il cibo

È scomparso Carlo Petrini, figura di spicco nel mondo del cibo e fondatore di Slow Food. La sua morte ha suscitato molte reazioni tra chi condivideva la sua attenzione per la qualità e la sostenibilità alimentare. Nel corso degli anni, ha promosso un approccio diverso alla produzione e al consumo degli alimenti, puntando sulla tutela delle tradizioni locali e sulla lotta contro lo spreco. La sua figura ha segnato un cambiamento nel modo di pensare il cibo e l'agricoltura, lasciando un’eredità duratura nel settore.

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