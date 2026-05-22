Addio a Carlo Petrini | muore il visionario che ha rivoluzionato il cibo
È scomparso Carlo Petrini, figura di spicco nel mondo del cibo e fondatore di Slow Food. La sua morte ha suscitato molte reazioni tra chi condivideva la sua attenzione per la qualità e la sostenibilità alimentare. Nel corso degli anni, ha promosso un approccio diverso alla produzione e al consumo degli alimenti, puntando sulla tutela delle tradizioni locali e sulla lotta contro lo spreco. La sua figura ha segnato un cambiamento nel modo di pensare il cibo e l'agricoltura, lasciando un’eredità duratura nel settore.
? Domande chiave Come potrà Slow Food sopravvivere senza la guida di Carlin?. Quali sono i pilastri della filosofia che ha cambiato il cibo?. Perché la sua visione collegava la biodiversità alla giustizia sociale?. Come influenzerà la scomparsa del fondatore le nuove generazioni di agricoltori?.? In Breve Fondazione rete Terra Madre e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nel 2004.. Co-fondazione delle Comunità Laudato sì nel 2017 ispirate all'enciclica di Papa Francesco.. Decesso avvenuto giovedì 21 maggio nella residenza di Bra nel territorio cuneese.. Impatto accademico globale tramite l'istituzione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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