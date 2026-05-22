Il Venezia sogna in grande | 3 colpi da sogno per il ritorno in Serie A

Da calciomercato.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezia sta portando avanti una serie di operazioni di mercato con l’obiettivo di tornare in Serie A nel minor tempo possibile. In queste ore si stanno concretizzando tre acquisti importanti, che potrebbero rafforzare notevolmente la squadra. Le trattative sono in corso e le novità stanno arrivando rapidamente, mentre la dirigenza lavora per mettere a punto la rosa in vista della prossima stagione. La squadra si prepara così a una sfida decisiva per riprendersi il massimo campionato italiano.

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Grandi manovre in vista del ritorno immediato nella massima serie italiana: ecco cosa sta succedendo in queste ore.  Ad appena dodici mesi dalla retrocessione, il Venezia torna immediatamente in Serie A. Il club allenato da Giovanni Stroppa ha disputato un campionato pazzesco, chiudendo al primo posto con un solo punto di vantaggio sul Frosinone. E adesso la dirigenza ha in mente un calciomercato altisonante per festeggiare l’immediato ritorno nella massima serie italiana. Fullkrug (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, sarebbero 3 i grandi obiettivi del Venezia in vista della prossima stagione: Toma Basic della Lazio, Filip  Kostic della Juventus e Niclas Füllkrug del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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