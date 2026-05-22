Il Venezia sogna in grande | 3 colpi da sogno per il ritorno in Serie A
Il Venezia sta portando avanti una serie di operazioni di mercato con l’obiettivo di tornare in Serie A nel minor tempo possibile. In queste ore si stanno concretizzando tre acquisti importanti, che potrebbero rafforzare notevolmente la squadra. Le trattative sono in corso e le novità stanno arrivando rapidamente, mentre la dirigenza lavora per mettere a punto la rosa in vista della prossima stagione. La squadra si prepara così a una sfida decisiva per riprendersi il massimo campionato italiano.
Grandi manovre in vista del ritorno immediato nella massima serie italiana: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Ad appena dodici mesi dalla retrocessione, il Venezia torna immediatamente in Serie A. Il club allenato da Giovanni Stroppa ha disputato un campionato pazzesco, chiudendo al primo posto con un solo punto di vantaggio sul Frosinone. E adesso la dirigenza ha in mente un calciomercato altisonante per festeggiare l’immediato ritorno nella massima serie italiana. Fullkrug (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, sarebbero 3 i grandi obiettivi del Venezia in vista della prossima stagione: Toma Basic della Lazio, Filip Kostic della Juventus e Niclas Füllkrug del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
What Are People Wearing in New York (Fashion Trends 2026 NYC Summer Street Style Ep.217)
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Oaktree sogna in grande per l’Inter: budget da 150 milioni per il calciomercato. Tra addii e colpi importanti, ecco come verranno spesi
Leggi anche: Il Venezia sogna, contro lo Spezia può strappare il pass per la serie A
IL #VENEZIA SOGNA IN GRANDE Come riferito da Trivenetogoal, i lagunari avrebbero avviato i contatti per Allan #SaintMaximin: trattativa alle battute iniziali ma è lui il grande colpo per l’attacco È il nome giusto? ? #Calcionews24 x.com
In casa #Venezia spunta una voce incredibile: l’idea #Fullkrug per rinforzare l’attacco. Un nome pesante che ha subito acceso la fantasia dei tifosi. L’attaccante tornerà al #WestHam a fine prestito, ma il suo futuro resta tutto da scrivere. I lagunari os facebook
Ilandese che si trasferisce in Italia reddit
Venezia, sogni da Serie A: assalto al bomber del Milan e blitz sul gioiello della LazioDopo la promozione i lagunari accelerano sul mercato: Füllkrug nel mirino per l’attacco, Basic può arrivare a parametro zero dalla Lazio. pianetalecce.it
Venezia, la destra implode e la sinistra sogna il ribaltone: La città deve essere difesaLo scontro sulla Biennale e sulla Fenice, la fine del ciclo di Brugnaro: il campo largo punta su Martella per conquistare la Laguna ... repubblica.it