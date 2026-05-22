Il Venezia sogna in grande | 3 colpi da sogno per il ritorno in Serie A

Il Venezia sta portando avanti una serie di operazioni di mercato con l’obiettivo di tornare in Serie A nel minor tempo possibile. In queste ore si stanno concretizzando tre acquisti importanti, che potrebbero rafforzare notevolmente la squadra. Le trattative sono in corso e le novità stanno arrivando rapidamente, mentre la dirigenza lavora per mettere a punto la rosa in vista della prossima stagione. La squadra si prepara così a una sfida decisiva per riprendersi il massimo campionato italiano.

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