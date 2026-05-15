Oaktree sogna in grande per l’Inter | budget da 150 milioni per il calciomercato Tra addii e colpi importanti ecco come verranno spesi

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oaktree ha predisposto un budget di circa 150 milioni di euro per il prossimo calciomercato dell’Inter. La squadra, recentemente campione d’Italia, si prepara a investire sui rinforzi necessari e a gestire alcune partenze già annunciate. La società sta pianificando acquisti e cessioni, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione. I dettagli sui movimenti di mercato saranno ufficializzati nei prossimi mesi, mentre la squadra si concentra sulle strategie per competere ai massimi livelli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calciomercato Napoli: i quattro colpi per tornare a vincere lo Scudetto. Piano definito per Manna verso l’estate! Tutti i nomi Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Lazio Sarri, aria di addio: lo strappo con Lotito e le ombre del calciomercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

oaktree sogna in grande per l8217inter budget da 150 milioni per il calciomercato tra addii e colpi importanti ecco come verranno spesi
© Calcionews24.com - Oaktree sogna in grande per l’Inter: budget da 150 milioni per il calciomercato. Tra addii e colpi importanti, ecco come verranno spesi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Calciomercato Inter LIVE: un club sulle tracce di Sommer. Oaktree stanzia un budget da 50 milioni di eurodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato Inter, Oaktree garantisce il budget per la rivoluzione. Gli aggiornamentidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, la proprietà definisce la strategia per il calciomercato dell’Inter: linea verde e innesti di...

GOAT - Sogna in grande, la recensione del film di animazione sul basket... anzi sul ruggiballLa Sony Pictures Animation, fresca di trionfo con KPop Demon Hunters, passa dal cinema con questo GOAT - Sogna in grande: immaginate che Zootropolis si fonda con Space Jam. Ci siete quasi. La nostra ... comingsoon.it

GOAT: Sogna in grande, il primo trailer ufficiale del film d'animazioneArriverà al cinema nel febbraio 2026 la nuova commedia d'animazione GOAT: Sogna in grande, con protagonista una capretta. Vi mostriamo il primo trailer. I film d'animazione con animali antropomorfi ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web