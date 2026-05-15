Oaktree sogna in grande per l’Inter | budget da 150 milioni per il calciomercato Tra addii e colpi importanti ecco come verranno spesi

Oaktree ha predisposto un budget di circa 150 milioni di euro per il prossimo calciomercato dell’Inter. La squadra, recentemente campione d’Italia, si prepara a investire sui rinforzi necessari e a gestire alcune partenze già annunciate. La società sta pianificando acquisti e cessioni, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione. I dettagli sui movimenti di mercato saranno ufficializzati nei prossimi mesi, mentre la squadra si concentra sulle strategie per competere ai massimi livelli.

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