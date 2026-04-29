LOVATO Electric | 271 test per la prevenzione di diabete e colesterolo nell’ambito dell’iniziativa Check-up in azienda all’interno della sede di Gorle BG

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, LOVATO Electric ha organizzato un’iniziativa presso la sede di Gorle, in provincia di Bergamo, chiamata “Check-up Diabete e Colesterolo in Azienda”. Durante l’evento sono stati effettuati 271 test volti alla prevenzione di patologie metaboliche come diabete, ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia. L’iniziativa ha coinvolto i dipendenti dell’azienda, offrendo controlli gratuiti e informazioni sulla salute.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, LOVATO Electric ha promosso l’iniziativa “Check-up Diabete e Colesterolo in Azienda”, dedicata alla prevenzione di alcune importanti patologie metaboliche, tra cui diabete, ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia. L’attività si è svolta grazie alla collaborazione con i volontari dell’ Associazione Diabetici Bergamaschi O.D.V., che hanno messo a disposizione la propria esperienza per effettuare controlli mirati del diabete e del colesterolo. Tramite un test rapido e non invasivo, è stato possibile offrire ai partecipanti uno screening semplice, immediato e utile a intercettare precocemente eventuali fattori di rischio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Percorso immersivo "Le Virtù Nascoste" nell'ambito dell’iniziativa “Oltre gli scaffali: il Tesoro nascosto della BUN”La Biblioteca Universitaria di Napoli, nell’ambito dell’iniziativa “Oltre gli scaffali: il Tesoro nascosto della BUN”, inaugura il percorso... Gorle (BG), 40enne marocchino fugge da posto di controllo della polizia: arrestato dopo inseguimento a 140 km/h - VIDEODurante la fuga, il conducente ha effettuato manovre pericolose, tra cui sorpassi azzardati, attraversamenti con semaforo rosso e tratti contromano,...