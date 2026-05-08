Il sesamo nero è un seme sempre più apprezzato nell’ambito della nutrizione funzionale per il suo profilo nutrizionale ricco e bilanciato

Il sesamo nero sta guadagnando popolarità nel settore della nutrizione funzionale grazie al suo profilo nutrizionale ricco e bilanciato. Questo seme oleoso viene sempre più utilizzato nelle diete e nelle ricette, apprezzato per le sue proprietà benefiche. La crescente attenzione verso alimenti naturali e salutari ha contribuito a diffonderne l’uso, rendendolo un ingrediente sempre più presente nelle scelte alimentari quotidiane.

Il sesamo nero è un seme oleoso sempre più apprezzato nell’ambito della nutrizione funzionale per il suo profilo nutrizionale ricco e bilanciato. Utilizzato tradizionalmente nelle cucine asiatiche, si distingue per l’ elevata concentrazione di minerali come calcio, magnesio, ferro e zinco, elementi essenziali per il mantenimento della salute ossea e del corretto metabolismo energetico. La presenza di antiossidanti naturali, tra cui sesamina e sesamolina, contribuisce a contrastare lo stress ossidativo e a sostenere le difese cellulari. Il consumo regolare, inserito all’interno di una dieta varia ed equilibrata, viene associato al supporto della funzionalità cardiovascolare grazie alla capacità dei suoi composti di favorire l’ equilibrio dei lipidi nel sangue.🔗 Leggi su Amica.it

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