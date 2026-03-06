Riforma Arbitri svolta storica in Serie A | verso il professionismo dopo il caso Rocchi I costi il ruolo della Lega e il tramonto dell’AIA

In Serie A si sta assistendo a una svolta significativa con la riforma degli arbitri, che prevede il passaggio al professionismo dopo il caso Rocchi. La Lega calcio ha annunciato cambiamenti riguardo ai costi e al ruolo degli arbitri, mentre l’Associazione italiana arbitri sta vivendo un momento di transizione. La proposta mira a ridefinire il sistema e le responsabilità nel mondo del calcio nazionale.

Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Fiorentina, De... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Riforma Arbitri, svolta storica in Serie A: verso il professionismo dopo il caso Rocchi. I costi, il ruolo della Lega e il tramonto dell’AIA Arbitri, si va verso il professionismo e lo svuotamento dell’Aia (Franco Ordine)All’Associazione arbitri viene tolta sia la gestione tecnica che quella politica degli arbitri di elitè. Leggi anche: Arbitri, dopo gli errori si cambia: ecco la riforma per il professionismo Approfondimenti e contenuti su Riforma Arbitri. Temi più discussi: Arbitri, rivoluzione professionismo: ecco il piano di Gravina tra modello inglese e contratti fissi; Arbitri, la riforma: oggi l’incontro Gravina-Rocchi. I dettagli del progetto; Gravina prepara la riforma degli arbitri di Serie A; Gravina avanza verso la rivoluzione arbitrale: il professionismo è sempre più vicino. Riforma arbitri, oggi l’incontro Gravina Rocchi: tutti i dettagli del nuovo progetto e cosa cambierà davvero. UltimissimeRiforma arbitri, oggi andrà in scena l’incontro tra Gravina e Rocchi: i dettagli del nuovo progetto e cosa può succedere. Ultimissime Le continue polemiche sulle decisioni arbitrali, alimentate recent ... calcionews24.com Figc: incontro Gravina-Rocchi sulla riforma arbitri(ANSA) - ROMA, 25 FEB - La Federcalcio incontra l'Aia nella sede di Via Allegri a Roma e al centro della riunione c'è il professionismo della ... sport.tiscali.it La Repubblica - Riforma arbitri, la #SerieA chiede più potere: nominerà un consigliere e il designatore x.com Calcio, una società di diritto privato per gli arbitri Il presidente della Figc presenta la sua idea di riforma dei direttori di gara. Si apre la strada del professionismo Tutti i dettagli della proposta Gravina #calcio #gravina #figc - facebook.com facebook