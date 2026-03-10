VIDEO Perugia verso un nuovo piano regolatore Calzoni | L' approvazione dell' ordine del giorno sarebbe un segnale importante

Chiara Calzoni, consigliera di Perugia Civica, ha parlato dell’ordine del giorno presentato per avviare l’iter del nuovo piano regolatore generale. La sua dichiarazione sottolinea che l’approvazione di questa iniziativa rappresenterebbe un passo significativo per la città. La discussione si è concentrata sul ruolo di questa proposta nel processo di pianificazione urbanistica.

"Puntiamo a un nuovo piano regolatore che sia strutturato sui cambiamenti della nostra città, importante guardare al futuro. La politica deve essere unita" Intervista a Chiara Calzoni, consigliera di Perugia Civica, sull'ordine del giorno presentato per avviare l'iter del nuovo piano regolatore generale. “L'approvazione dell'ordine del giorno sarebbe un segnale importante, su certi temi non possiamo essere divisi. La politica deve essere unita quando si parla del futuro della città. Più volte abbiamo presentato emendamenti e sottolineato l'importanza del piano regolatore, c'è stata una piccola apertura, ma poi si pè sempre rimandato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

VIDEO Nuovo piano regolatore, Arcudi: "Necessario ripensare la pianificazione urbanistica di Perugia"Intervista a Nilo Arcudi, consigliere e capogruppo di Perugia Civica, sull'ordine del giorno presentato insieme al gruppo consiliare Gruppo Misto per...

Trasporti pubblici gratuiti per le forze dell'ordine: "L'approvazione del ddl in Giunta regionale è un segnale di attenzione"

