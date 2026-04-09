Indipendenza abitativa e lavorativa per persone con disabilità | selezione di enti Terzo settore

Il Consorzio Ats Br4 ha avviato una selezione rivolta agli enti del Terzo settore coinvolti nella promozione dell’autonomia di persone con disabilità. La procedura fa parte delle iniziative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5. L’obiettivo è coinvolgere organizzazioni che possano contribuire alla realizzazione di progetti dedicati all’indipendenza abitativa e lavorativa. La scelta riguarda enti operanti nelle aree di Mesagne e Torre Santa Susanna.

MESAGNETORRE SANTA SUSANNA - Il Consorzio Ats Br4, nell'ambito del Pnrr Missione 5, ha avviato una procedura di selezione per gli Enti del Terzo Settore interessati a co-progettare percorsi di autonomia abitativa e lavorativa per persone con disabilità. L'iniziativa, che coinvolge i comuni di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Contributi a persone, associazioni ed enti del terzo settore di Calci: pubblicato il bandoCalci (PI), 24 febbraio 2026 – L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi ad associazioni e... Lavoro e indipendenza: il nuovo orizzonte per 24 persone con disabilità nel Distretto di RiccioneSono 24 le persone con disabilità coinvolte in percorsi di formazione, orientamento al lavoro e allenamento all’autonomia nell’ambito del progetto... Temi più discussi: Abitare l'autonomia: inclusione e indipendenza nelle nuove politiche sociali; Disabilità e indipendenza, a Cerignola nasce AAA Autonomia cercasi: inaugurati i gruppi appartamento; Casa, la grande emergenza europea: prezzi alle stelle e fondi insufficienti; Loano, la Fondazione Mornese Riagno dona 9mila euro di mobilio a Villa Amico. Vita & Opportunità: già arrivati 600 progetti. Per il bando 380 milioni di euroI fondi a disposizione per progetti che migliorino la vita abitativa, lavorativa e ricreativa delle persone con disabilità. Il ministro Alessandra Locatelli: «Un successo enorme e inaspettato». Invita ... corriere.it Giovani e indipendenza abitativa: nel Nord Italia si va a vivere da soli dopo i 30 anniMilano, 5/11/2025 - Nel 2025, il percorso verso l’indipendenza abitativa per i giovani italiani continua a essere lungo e complesso, soprattutto nel Nord del Paese. Secondo gli ultimi dati Eurostat, l ... adnkronos.com AP\34-In una delle zone più tranquille e panoramiche di Stella di Serramazzoni, proponiamo un'esclusiva opportunità abitativa che coniuga l'indipendenza di una villa alla modernità di un progetto architettonico all'avanguardia. Questa proprietà, si distingue p - facebook.com facebook