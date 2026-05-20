Fabbrica del Vapore il Tempio del Futuro Perduto chiede il diritto di superficie per 99 anni

Da milanotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro socio-culturale chiamato Tempio del Futuro Perduto, situato su via Luigi Nono, ha presentato una richiesta ufficiale al Comune di Milano per ottenere il diritto di superficie sul lotto 10 della Fabbrica del Vapore, dove opera dal 2018. La richiesta riguarda una durata di 99 anni e mira a stabilire un accordo formale per l’utilizzo stabile di quella porzione di terreno. Attualmente, il centro ha avviato un procedimento per avviare un confronto con le autorità comunali.

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Il Tempio del Futuro Perduto, il centro socio-culturale che si affaccia su via Luigi Nono, ha depositato presso il Comune di Milano una manifestazione di interesse per il lotto 10 di Fabbrica del Vapore (dove opera dal 2018): chiede l’avvio di un confronto istituzionale per l’ottenimento del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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