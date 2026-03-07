Milano inaugurato il Museo del Patriarcato alla Fabbrica del Vapore

A Milano è stato inaugurato il Museo del Patriarcato presso la Fabbrica del Vapore. La mostra presenta 27 cimeli, diorami e installazioni multimediali, di cui quattro sono inedite e si concentrano sul tema del divario di genere. L'apertura ha attirato l'attenzione di pubblico e media, con visitatori interessati a scoprire le esposizioni dedicate alla storia e alle questioni di genere.

In mostra 27 cimeli, diorami e installazioni multimediali (quattro delle quali inedite) simbolo del gender gap. Ideata da ActionAid, l'esposizione è concepita come un viaggio nel tempo, esattamente nel 2148, anno in cui sarà raggiunta l'uguaglianza di genere secondo l'ultimo Global Gender Gap Report. Il museo è stato inaugurato con Katia Scannavini, co-segretaria generale ActionAid, cinque componenti del gruppo rock milanese Bambole di pezza – ambasciatrici di un percorso che rompe gli schemi – ed Elena Lattuada, Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità di Genere Comune di Milano. Resterà aperto fino al 21 marzo. Una casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e peccati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

