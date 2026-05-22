Il telefono dorato di Trump è già un flop | manca una striscia alla bandiera americana E la scritta Made in Usa non c’è più

Il telefono dorato di Trump, noto come Trump Mobile, sta iniziando a essere consegnato ai clienti negli Stati Uniti che lo hanno ordinato più di un anno fa. Tuttavia, alcune caratteristiche del dispositivo hanno attirato l’attenzione: manca una striscia sulla bandiera americana e la scritta «Made in Usa» non è più presente. Questi dettagli sono stati notati da chi ha ricevuto il prodotto, che si aspetta di utilizzarlo presto. Al momento, non sono stati fatti commenti ufficiali sul cambio di design.

Trump Mobile, lo smartphone dal look dorato creato dal presidente degli Stati Uniti, sta cominciando ad arrivare nelle case degli americani che lo hanno ordinato ormai più di un anno fa. C’è solo un problema: è diverso da come era stato presentato. A rivelarlo sono diversi media d’oltreoceano, tra cui l’emittente Nbc News, che ha scritto una recensione del nuovissimo telefono messo in commercio da Donald Trump. Le gaffe sulla bandiera americana e il Paese di origine. Innanzitutto, c’è la mancata promesso sul Paese di produzione. Quando fu annunciato lo scorso anno, Trump sottolineò più volte che lo smartphone sarebbe stato «Made in Usa». Ora, il sito web riporta più genericamente che il telefono è «progettato tenendo conto dei valori americani». 🔗 Leggi su Open.online

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