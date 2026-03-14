Durante un corteo a Roma contro il referendum sulla riforma della giustizia, sono state bruciate foto della premier Giorgia Meloni, del ministro Carlo Nordio e di Donald Trump. In alcune immagini si vede anche la bandiera americana in fiamme. Tra i manifestanti sono state anche imbrattate e danneggiate alcune bandiere e simboli politici.

Un'immagine con la premier Giorgia Meloni che tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, raffigurato con la museruola, è stata bruciata durante il corteo in corso a Roma per il No al referendumsulla riforma della giustizia. Una seconda immagine data alle fiamme rappresenta invece la premier che stringe la mano al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: sotto lo slogan "No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 milioni di sfollati". È avvenuto tutto in un attimo quando il corteo aveva raggiunto piazza dell'Esquilino. I manifestanti, non contenti evidentemente, hanno poi incendiato anche due cartelloni, uno dove era rappresentata la bandiera degli Stati Uniti e uno con la fotografia del presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corteo per il No, bruciate le foto di Meloni, Nordio e Trump. In fiamme la bandiera americana

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