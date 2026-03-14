Durante un corteo a Roma contro il referendum sulla riforma della giustizia, sono state bruciate immagini di figure politiche come la premier Meloni, il ministro Nordio e l’ex presidente Trump. Tra i momenti più significativi, anche la bandiera americana in fiamme. Tra le immagini più provocatorie, quella della Meloni che tiene al guinzaglio il Nordio con una museruola.

Un'immagine con la premier Giorgia Meloni che tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, raffigurato con la museruola, è stata bruciata durante il corteo in corso a Roma per il No al referendumsulla riforma della giustizia. Una seconda immagine data alle fiamme rappresenta invece la premier che stringe la mano al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: sotto lo slogan "No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 milioni di sfollati". È avvenuto tutto in un attimo quando il corteo aveva raggiunto piazza dell'Esquilino. I manifestanti, non contenti evidentemente, hanno poi incendiato anche due cartelloni, uno dove era rappresentata la bandiera degli Stati Uniti e uno con la fotografia del presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corteo per il No, bruciate le immagini di Meloni, Nordio e Trump. In fiamme la bandiera americana

Articoli correlati

Leggi anche: Fantoccio di Trump dato alle fiamme a Milano: le immagini del corteo che ha bloccato la città spopolano sul web

Referendum, corteo a Roma: bruciato cartellone con Meloni e NordioBruciati con i fumogeni due cartelloni con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in uno insieme al ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel...

Tutti gli aggiornamenti su Corteo per il No bruciate le immagini...

Argomenti discussi: Fantoccio di Trump dato alle fiamme a Milano: le immagini del corteo che ha bloccato la città spopolano sul web.

Corteo per il No, bruciate le immagini di Meloni, Nordio e Trump. In fiamme la bandiera americanaUn'immagine con la premier Giorgia Meloni che tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, raffigurato con la museruola, è stata bruciata durante il corteo in corso a Roma per il No ... iltempo.it

Corteo a Roma, centinaia di persone in strada per dire «no al referendum, alla guerra e al governo»: proteste contro Meloni, Nordio e TrumpDurante il corteo organizzato a Roma per protestare contro il referendum, la guerra e l'attuale esecutivo, si sono verificati diversi momenti ... msn.com