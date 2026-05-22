Il Teatro Valle riapre il 16 ottobre | ritorno in scena nel segno di Pirandello
Il Teatro Valle di Roma riaprirà il 16 ottobre dopo un periodo di chiusura. La riapertura segna il ritorno in scena con uno spettacolo dedicato a Pirandello. L'edificio ha subito lavori di ristrutturazione e interventi di restauro prima di riprendere l’attività. La programmazione prevede rappresentazioni teatrali e eventi culturali. La data è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno annunciato anche i dettagli della prima serata. La riapertura coinvolge anche attività di gestione e pianificazione degli appuntamenti futuri.
Il Teatro Valle di Roma tornerà ad accogliere il pubblico il 16 ottobre. La riapertura è stata annunciata nel corso della presentazione della nuova stagione del Teatro di Roma e sarà collegata a un passaggio centrale della storia teatrale italiana: la prima rappresentazione dei “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello. La serata inaugurale sarà affidata a Francesco Piccolo, autore e interprete di un racconto dedicato al 9 maggio 1921. In quella data, proprio al Valle, l’opera di Pirandello suscitò una forte reazione in sala, con contestazioni da parte del pubblico e le urla “Manicomio!”. Il ritorno in attività arriva dopo il restauro avviato nel 2023, inizialmente previsto in 18 mesi e finanziato con il contributo di Roma Capitale e del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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