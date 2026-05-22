Il Teatro Valle riapre il 16 ottobre | ritorno in scena nel segno di Pirandello

Il Teatro Valle di Roma riaprirà il 16 ottobre dopo un periodo di chiusura. La riapertura segna il ritorno in scena con uno spettacolo dedicato a Pirandello. L'edificio ha subito lavori di ristrutturazione e interventi di restauro prima di riprendere l’attività. La programmazione prevede rappresentazioni teatrali e eventi culturali. La data è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno annunciato anche i dettagli della prima serata. La riapertura coinvolge anche attività di gestione e pianificazione degli appuntamenti futuri.

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