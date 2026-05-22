Il Teatro Valle riapre il 16 ottobre | ritorno in scena nel segno di Pirandello

Da ilgiornale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Valle di Roma riaprirà il 16 ottobre dopo un periodo di chiusura. La riapertura segna il ritorno in scena con uno spettacolo dedicato a Pirandello. L'edificio ha subito lavori di ristrutturazione e interventi di restauro prima di riprendere l’attività. La programmazione prevede rappresentazioni teatrali e eventi culturali. La data è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno annunciato anche i dettagli della prima serata. La riapertura coinvolge anche attività di gestione e pianificazione degli appuntamenti futuri.

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Il Teatro Valle di Roma tornerà ad accogliere il pubblico il 16 ottobre. La riapertura è stata annunciata nel corso della presentazione della nuova stagione del Teatro di Roma e sarà collegata a un passaggio centrale della storia teatrale italiana: la prima rappresentazione dei “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello. La serata inaugurale sarà affidata a Francesco Piccolo, autore e interprete di un racconto dedicato al 9 maggio 1921. In quella data, proprio al Valle, l’opera di Pirandello suscitò una forte reazione in sala, con contestazioni da parte del pubblico e le urla “Manicomio!”. Il ritorno in attività arriva dopo il restauro avviato nel 2023, inizialmente previsto in 18 mesi e finanziato con il contributo di Roma Capitale e del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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