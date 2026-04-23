Pirandello in scena al Teatro Carignano | Silvio Orlando è Ciampa ne Il berretto a sonagli
Uno dei volti più amati del cinema e del teatro italiano arriva sul palco del Teatro Carignano. Martedì 28 aprile 2026, alle ore 19:30, debutta "Il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello, con protagonista Silvio Orlando nel ruolo dell'iconico Ciampa. La regia, affidata ad Andrea Baracco, propone.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Panoramica sull’argomento
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Fino al 26 aprile 2026 Teatro Carignano danzatori Ana Patrícia Alves Tavares, Elias Boersma, Estelle Bovay, Emiliana Campo, Albert Carol Perdiguer, Luigi Civitarese, Leonardo Farina, Matteo Fiorani, Matteo Fogli, Arianna Ganassi, - facebook.com facebook