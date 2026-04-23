Pirandello in scena al Teatro Carignano | Silvio Orlando è Ciampa ne Il berretto a sonagli

Da torinotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei volti più amati del cinema e del teatro italiano arriva sul palco del Teatro Carignano. Martedì 28 aprile 2026, alle ore 19:30, debutta "Il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello, con protagonista Silvio Orlando nel ruolo dell'iconico Ciampa. La regia, affidata ad Andrea Baracco, propone.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Panoramica sull’argomento

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