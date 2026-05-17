Che tempo che fa stasera in tv | Bernie Sanders Roberto Bolle e gli altri ospiti della puntata

Oggi, domenica 17 maggio, il NOVE propone, dalle 19.30, una nuova puntata di "Che tempo che fa", il talk condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Il programma sfoggia un enorme ventaglio di argomenti: politica internazionale, spettacolo, musica, informazione e. 🔗 Leggi su Today.it

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