Il senatore americano Bernie Sanders è nato a Brooklyn, New York, l’8 settembre 1941. È di religione ebraica e ha conseguito una laurea in Scienze politiche. La sua famiglia comprende una moglie, un ex e un figlio, i cui nomi non sono stati resi noti. Le informazioni pubbliche su di loro riguardano principalmente il suo percorso personale e la sua carriera politica, senza dettagli aggiuntivi riguardo alle persone che fanno parte della sua famiglia.

Bernie Sanders è nato a Brooklyn, New York, Stati Uniti, l’8 settembre 1941. Di religione ebraica, si è laureato in Scienze politiche. È noto per le sue posizioni progressiste e per il suo impegno in favore della giustizia sociale ed economica. È diventato un’icona della sinistra politica negli Stati Uniti e ha influenzato il dibattito politico nel Paese. È stato candidato due volte dal partito Democratico per primarie delle elezioni presidenziali. Sposato due volte, ha quattro figli dei quali tre adottivi. La moglie attuale del senatore statunitense Bernie Sanders si chiama Jane O’Meara Sanders. Assistente sociale, attivista politica e accademica, è sposata con Sanders dal 1988. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie, l’ex e il figlio del senatore americano Bernie Sanders

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