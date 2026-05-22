Il Roland Garros 2026 prenderà il via domenica 24 maggio con i match del primo turno, dopo aver concluso la fase di qualificazioni. La competizione del Grande Slam, che si svolge sulla terra battuta, si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN, che trasmette le partite attraverso i canali Eurosport accessibili in app. Per i nuovi abbonati, è prevista un'offerta dedicata che permette di seguire l'evento in diretta. La copertura si estende quindi anche a questa piattaforma digitale, completando la programmazione televisiva.

L’Open di Francia e l’Italia condividono una storia lunga e ricca di emozioni: da Nicola Pietrangeli a Francesca Schiavone, fino alle finali di Jasmine Paolini nel 2024 e di Jannik Sinner nel 2025, quando sfiorò il titolo in un confronto epico con Alcaraz durato oltre cinque ore. Quest’anno, l’altoatesino torna a Parigi da numero uno del mondo e da campione uscente di Monte Carlo e Roma, determinato ad aggiudicarsi l’unico Slam che ancora manca alla sua collezione, conquistando così il suo primo Career Grand Slam, ovvero la vittoria di tutti i quattro major del tennis. Gli utenti a DAZN Family potranno seguire la spedizione azzurra su tutti i canali Eurosport (da Eurosport 1 a Eurosport 6) inclusi nel loro abbonamento. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Il Roland Garros 2026 è in diretta anche sulla piattaforma DAZN: per i nuovi abbonati offerta dedicata

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