Dal 18 marzo 2026, DAZN ha annunciato un aumento dei prezzi per i pacchetti Full e Family destinati ai nuovi abbonati. La piattaforma di streaming sportivo ha aggiornato i costi dei propri abbonamenti flessibili, che includono la possibilità di seguire partite in diretta, rivedere gli highlights o trasmettere su più dispositivi. L'aggiornamento riguarda esclusivamente i nuovi clienti a partire da questa data.

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© Sportintv.eu - DAZN aumenta il prezzo del pacchetto Full e Family per i nuovi abbonati (marzo 2026)

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