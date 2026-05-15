Crisi nello Stretto di Hormuz | la Cina cambia strategia con l’Iran
Recentemente si è assistito a un cambiamento di strategia da parte della Cina nei confronti dell’Iran, in relazione alle tensioni nello Stretto di Hormuz. Un nuovo accordo tra le parti è stato firmato, suscitando l’attenzione internazionale. La militarizzazione di questa zona strategica, che collega il Golfo Persico con il Mar Arabico, continua a essere motivo di preoccupazione. Questi sviluppi potrebbero influenzare l’approvvigionamento di petrolio per la Cina, dato che la regione è fondamentale per le rotte energetiche globali.
? Punti chiave Come influenzerà il nuovo accordo tra Xi e Trump l'approvvigionamento cinese?. Perché la militarizzazione dello Stretto di Hormuz minaccia l'economia di Pechino?. Quali sanzioni americane stanno colpendo le raffinerie cinesi che trattano petrolio iraniano?. Come può la Cina proteggere il greggio senza alimentare il nucleare iraniano?.? In Breve Il 40-50% del petrolio cinese transita attraverso lo Stretto di Hormuz.. Il Tesoro americano ha sanzionato la società Hengli Petrochemical per scambi con Teheran.. Il ricercatore Theo Nencini analizza il sostegno tecnologico cinese tramite sistema BeiDou.. Pechino acquista greggio iraniano tramite le piccole raffinerie cinesi note come teapot. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Come ha spinto lo Stretto di Hormuz Taiwan verso Pechino Perché è cambiata la rotta!
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