Crisi nello Stretto di Hormuz | la Cina cambia strategia con l’Iran

Recentemente si è assistito a un cambiamento di strategia da parte della Cina nei confronti dell’Iran, in relazione alle tensioni nello Stretto di Hormuz. Un nuovo accordo tra le parti è stato firmato, suscitando l’attenzione internazionale. La militarizzazione di questa zona strategica, che collega il Golfo Persico con il Mar Arabico, continua a essere motivo di preoccupazione. Questi sviluppi potrebbero influenzare l’approvvigionamento di petrolio per la Cina, dato che la regione è fondamentale per le rotte energetiche globali.

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